Adanalı iş insanı ve Seyhan Otelinin sahibi Ataman Fedai hayatını kaybetti. Kent ekonomisine, turizmine ve sosyal projelere büyük katkılarda bulunan Fedai’nin vefatı, iş dünyasında ve Adanalılar arasında büyük hüzün yarattı

Adana iş dünyasının tanınmış ve sevilen isimlerinden Ataman Fedai, yaşamını yitirdi. Kent ekonomisine ve turizmine uzun seneler boyunca önemli katkılar sunan Fedai’nin vefatı, hem iş dünyasında hem de Adanalılar arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Ataman Fedai, özellikle Adana’nın simge yapılarından biri olan Seyhan Otelinin sahibi olarak tanınıyordu. Sadece otel işletmeciliğiyle değil, aynı zamanda kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunan girişimleriyle de dikkat çekti. Uzun seneler boyunca Adana’da istihdamın artmasına destek olan Fedai, çok sayıda kişiye iş olanağı sağladı.

Fedai’nin iş hayatındaki başarısı kadar, sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisi de takdir topladı. Kentteki çeşitli sivil toplum projelerinde aktif rol alan iş insanı, eğitimden çevreye kadar pek çok alanda gönüllü desteklerde bulundu.

Adana’daki iş çevreleri ve vatandaşlar, Fedai’nin vefatının kent için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, onun sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda toplumun gelişimine katkı sunan örnek bir kişilik olduğunu ifade ettiler.