Yozgat’ın sevilen iş insanı Dt. Barış Açıkgöz, SHÇEK Spor Kulübü sporcularına moral ve destek amacıyla yemek düzenledi.

Toplumsal duyarlılığı ve spora verdiği destekle tanınan Açıkgöz, 26 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak Çandır deplasmanı öncesinde genç sporcularla bir araya geldi.

Etkinlikte Açıkgöz, takıma başarı dileklerinde bulunarak, “Bu gençler bizim geleceğimiz. Onların azmi, disiplini ve birlik duygusu Yozgat’a gurur yaşatıyor. Her zaman yanlarında olmaktan gurur ve onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Hakan Çeliksoy, Açıkgöz’e destekleri nedeniyle teşekkür ederek, “Değerli iş insanı ve gönül insanı Barış Açıkgöz’e, kulübümüze ve genç sporcularımıza verdiği destek için minnettarız. Bu anlamlı destek, sporcularımız için büyük moral kaynağı oldu” dedi.

“Gariban babası, yoksulların dostu, düşkünlerin destekçisi” olarak bilinen Açıkgöz, bugüne kadar birçok hayır çalışmasına imza atarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Yozgat’ta yoksulları giydiren, öğrencilere burs sağlayan ve toplumsal projelere katkı veren Açıkgöz, bu özverisiyle örnek bir isim olarak dikkat çekiyor.

Moral yemeğinin sonunda SHÇEK Spor Kulübü Başkanı Çeliksoy, Açıkgöz’e üzerinde “Barış Açıkgöz” yazılı 66 numaralı forma ve kulübün Fahri Berat Belgesini takdim etti. Kulüp yönetimi ve sporcular, desteklerinden dolayı Açıkgöz’e teşekkür ederek, Çandır deplasmanında galibiyet sözü verdiler.

Çeliksoy, “Barış Hocamıza samimi desteği ve sporcularımıza kattığı moral ve motivasyon için teşekkür ediyoruz. Kulübümüzün her zaman yanında olan bu gönül insanına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.