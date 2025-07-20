3 Temmuz’da TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon rakamlarının ardından milyonlarca emekli maaşına zam geldi.

Bu nedenle, birçok sektördeki şirketler çalışanlara zam yaptı. Bankacılık sektöründe Garanti BBVA ve QNB Türkiye yaptığı zamlardan sonra İş Bankası çalışanlara zam yaptı.

Toplu İş Zammı

Türkiye İş Bankası, 2025 yılının ikinci yarısı için çalışanlarına yüzde 21 oranında ara zam yapılacağını duyurdu.

Zam kararı, banka ile çalışanları temsil eden BASİSEN Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında alındı.

Zamlı Maaşlar

Yeni zamlı maaşlar, 1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli oldu.

Banka, yılın ilk yarısında da çalışan maaşlarını yüzde 20 oranında artırmıştı.

Böylece İş Bankası, 2025 yılı içinde toplamda yaklaşık yüzde 45 oranında ücret artışı gerçekleştirmiş oldu.