Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde belediye bünyesinde hizmet veren SARBEL İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, temizlik işçisi pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu.

İlan kapsamında toplam 8 sürekli işçi alınacak. Başvurular yalnızca 17 Temmuz 2025 tarihinde, şirketin Sarıkaya Belediye Başkanlığı’ndaki adresine şahsen yapılabilecek. Başvuru sırasında adayların yanlarında nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil belgesi ve 3 adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekiyor.

Mülakat Tarihi ve Yeri

Başvuru sonrası mülakatlar 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00’te Sarıkaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları

İşe alınacak personel, Bahçelievler Mahallesi, Sarıkaya Yozgat adresinde görev yapacak. Çalışma süresi sürekli işçi statüsünde olup, mesai saatleri 08.00 ile 18.00 arasında olacak.

Başvuru Şartları

Adaylarda aranan başlıca şartlar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

Sarıkaya ilçe merkezinde en az 1 yıl süreyle ikamet etmiş olmak.

En az ilkokul mezunu olmak.

İşe alınacak personel için belirlenen deneyim süresi en az 2 ay olarak açıklandı.

Sarıkaya Belediye Başkanlığının, mülakat sonucuna göre personel alıp almamakta ve gerekçesiz iptal hakkını saklı tuttuğu bildirildi.