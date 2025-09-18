Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Yozgat’ın farklı ilçelerinde birçok meslek dalında personel alımı gerçekleştirecek.

Akdağmadeni’nde Laboratuvar Kadroları

Akdağmadeni ilçesinde 1 laboratuvar teknikeri ve 1 baş laborant/kimya laboratuvarı sorumlusu alınacak.

Boğazlıyan’da Farklı Alanlarda Alımlar

Boğazlıyan’da 3 beden işçisi, 1 fırıncı, 1 satış elemanı/danışmanı, 1 vinç operatörü ve 1 ekmek dağıtım elemanı için kadro açıldı.

Sorgun’da Geniş Çaplı İstihdam

Sorgun ilçesinde forklift operatöründen kasiyere, sağlık bakım teknisyeninden istihbarat memuruna kadar 25 farklı meslek grubunda toplamda onlarca kişilik alım yapılacak. Alım yapılacak meslekler arasında mobilya montajcısı, asansör montaj işçisi, satış elemanı, sevkiyat görevlisi, perde ve jaluzi montaj ustası, bekçi, market elemanı, ön muhasebeci, inşaat teknikerliği ve rehber öğretmen gibi çeşitli kadrolar bulunuyor.

Şefaatli’de Makineci Alınacak

Şefaatli ilçesinde 1 makineci (dikiş) için personel ihtiyacı duyuluyor.

Yerköy’de En Fazla Kadro Kaynakçılara

Yerköy ilçesinde toplamda çok sayıda alım yapılacak. 18 gazaltı kaynakçısı (MIG-MAG), 8 beden işçisi, 5 plastik enjeksiyon üretim elemanı, 5 mobilya imalatçısı, 5 teknik ressam olmak üzere farklı branşlarda istihdam sağlanacak. Ayrıca elektrikçi, aşçı, argon kaynakçısı, elektrik pano elemanı, tornacı, aşçı yardımcısı, mobilya montajcısı ve direksiyon eğitmeni gibi mesleklerde de alım yapılacak.

Başvurular İŞKUR Üzerinden

İlan edilen kadrolara başvurular Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar İŞKUR’un ilgili sayfalarında yer alıyor.