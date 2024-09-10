Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlar için en çok eleman ihtiyacı olan meslekleri açıkladı. Yozgatlı iş arayan vatandaşları da ilgilendiren konu ile ilgili detaylar haberimizde…

İŞKUR, iş arayan vatandaşlar için en çok eleman ihtiyacı olan meslekleri açıkladı. Özellikle iş bulma telaşı içinde olan ya da meslek değişikliği düşünenler, hangi sektörlerde daha fazla alım yapıldığını merak ediyor. TÜİK verilerine göre işsizlik oranlarının arttığı bu dönemde, İŞKUR’un yayımladığı rapor iş arayanlara yol gösteriyor.

Ağustos ayına dair "Açık İş İstatistikleri Araştırması" sonuçlarına göre, iş ilanlarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,85’lik bir düşüş yaşandı ve toplam ilan sayısı 221 bin 874 olarak belirlendi. Ancak yılın ilk sekiz ayında açık iş sayısı yüzde 0,1 artış göstererek 1 milyon 793 bin 632'ye yükseldi. Özellikle imalat sanayi sektörü 708 bin 551 açık iş ile liderliği elinde bulunduruyor. Açık işlerin yüzde 99’u ise özel sektörden kaynaklanıyor.

HANGİ MESLEKLERDE ELEMAN AÇIĞI VAR?

İŞKUR verilerine göre en fazla eleman ihtiyacı olan meslekler arasında turizm ve otelcilik elemanları, silahsız özel güvenlik görevlileri ve servis elemanları (garsonlar) yer alıyor. Bu meslek grupları, iş gücüne katılmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

KAYITLI İŞSİZ SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,68 azalarak 2 milyon 371 bin 977’ye geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 2 milyon 779 bin 984 olarak kaydedilmişti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 47,4'ü erkek, yüzde 52,6’sı ise kadınlardan oluşuyor. İş arayan gençlerin oranı ise yüzde 21,1 ile dikkat çekiyor.

İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE YERLEŞME ORANLARI ARTIYOR

İŞKUR’un sağladığı veriler, işe yerleşme oranlarında da artış olduğunu gösteriyor. 2023 yılının Ağustos ayında, işe yerleşenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 19,71 artarak 119 bin 336’ya yükseldi. Yerleşmelerin yüzde 61,3’ünü erkekler, yüzde 38,7’sini ise kadınlar oluşturdu.