Adalet Bakanlığı, 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvuru çağrısında bulundu. İlgili ilan, Kariyer Kapısı platformu üzerinden yayımlandı. Başvurular, 17 Nisan 2025 ile 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında, saat 23:59:59’a kadar kabul edilecektir. Adayların, 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2024) KPSSP3 puan türünden 60 ve daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

Yapılacak alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile belirlenen esaslara dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak. İlan kapsamında, mühendislik pozisyonlarında görev alacak personel, sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek.

Başvuru işlemleri, Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak. Adaylar, başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını "Başvurularım" ekranından kontrol edebilecekler. Eksik ya da hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adayların şu şartları taşıması gerekmektedir:

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için, 657 sayılı Kanunun 40. maddesindeki yaş şartını taşımak,

Askerlik ile ilgili herhangi bir engel bulunmamak,

657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde yer alan suçlardan mahkûm olmamak,

Akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Başvuru için gerekli belgeler arasında fotoğraflı özgeçmiş, mezuniyet belgesi, sertifikalar ve SGK dökümü yer alıyor. Ayrıca, yurtdışındaki üniversitelerden mezun adayların denklik belgelerini yüklemeleri gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı platformu üzerinden alınacak. Şahsen veya posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapacak adaylar, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde ilan edilecek.