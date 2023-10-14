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Yozgat’ta çalışmalarını devam ettiren Ali Günaydın Danışmanlık Şirketi tarafından bir açıklama yapılarak kadın ve erkek personel alınacağı duyuruldu.

Personelde aranan özellikler ise şu şekilde;

Microsoft Office programlarını etkin kullanılabilen,

Raporlama ve veri analiz edebilme yeteneği güçlü,

Takım çalışmasına yatkın,

İnsan ilişkilerine ve iletişime önem veren,

Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Danışmanlık ofisimizde çalıştırılmak üzere kadın ve erkek personel alınacaktır... Microsoft Office programlarını etkin kullanılabilen, Raporlama ve veri analiz edebilme yeteneği güçlü, Takım çalışmasına yatkın; insan ilişkilerine ve iletişime önem veren, Planlama ve organizasyon yetenekleri gelişmiş personel alınacaktır” denildi. (Melike Aslı Arslan)