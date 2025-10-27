Yozgat Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi, daimi statüde çalıştırılmak üzere bir servis personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 27 Ekim 2025 (bugün) tarihinde kabul edilecek.

Mülakat 30 Ekim’de Gerçekleşecek

Adaylar, başvurularını Yozgat Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne elden teslim edecek. Görüşme, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’de Yozgat Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu İktisadi İşletmesi’nde yapılacak.

Adaylar, ayrıntılı bilgi için 0354 212 80 37 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Başvuru Şartları Belirlendi

Servis personeli alımında adayların en az önlisans mezunu olmaları gerekiyor. Ayrıca şu şartlar aranıyor:

25 yaşını doldurmuş olmak,

En az orta derecede İngilizce biliyor olmak,

MEB onaylı servis elemanı kalfalık, ustalık ya da işyeri açma belgesine sahip olmak,

Turizm ve konaklama sektöründe 3 yıl çalışmış olmak,

Yozgat ilinde ikamet ediyor olmak,

Kamuda çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Çalışma Şartları

Kazanan aday, Yozgat merkezdeki Erdoğan Akdağ Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:147 adresinde görev yapacak. Çalışma şekli belirsiz süreli sözleşmeli personel statüsünde olacak ve çalışma saatleri kurum müdürlüğünce belirlenecek.

Belgeler Eksiksiz Teslim Edilecek

Başvuruda bulunacak adayların belgelerini eksiksiz ve okunaklı şekilde hazırlamaları gerekiyor. Evraklar en geç 28 Ekim 2025 saat 12.00’ye kadar kurum müdürlüğüne elden teslim edilecek. Belgelerini eksiksiz teslim eden adaylara mülakat saati ayrıca bildirilecek.

Personel Statüsü Hakkında Bilgilendirme

Alınacak personelin devlet memuru statüsünde olmayacağı, daimi işçi statüsünde sözleşmeli olarak çalışacağı belirtildi. Mevcut yasalar çerçevesinde bu kişilerin devlet memurluğuna veya işçi kadrosuna geçişlerinin söz konusu olmadığı açıklandı.