Çayıralan ilçesinde belediye bünyesinde görevlendirilmek üzere geçici temizlik personeli alınacak. Başvurular 5 Ağustos’ta (bugün) yapılacak.

1 Kişilik Kontenjan Açıldı

Çayıralan Belediye Başkanlığı (ÇEKAŞ Gıda Tarım Hayvancılık Temizlik Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.) bünyesinde, genel işler temizlik personeli pozisyonu için geçici süreli 1 kişi alınacak. Adaylardan en az 1 yıl deneyim şartı aranacak.

Başvuru 5 Ağustos’ta Yapılacak

Başvurular, 5 Ağustos 2025 tarihinde yalnızca 1 gün süreyle alınacak. Adaylar başvurularını Cumhuriyet Mahallesi Hal Caddesi No:1/1 Çayıralan/Yozgat adresine şahsen yapabilecek. İrtibat kişisi olarak şirket müdür vekili Ahmet Kaygısız gösterildi. Başvurularla ilgili detaylı bilgi, 0354 736 11 22 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden alınabilecek.

Görüşmeler 6 Ağustos’ta

Başvurusu kabul edilen adaylarla mülakat, 6 Ağustos 2025 Salı günü saat 11.00’de, başvuru adresi olan Cumhuriyet Mah. Hal Cad. No:1/1 Çayıralan/Yozgat’ta gerçekleştirilecek.

Çalışma Şartları Belli Oldu

İşe alınacak kişi, haftalık 45 saatlik çalışma süresiyle 08.00–17.00 saatleri arasında görev yapacak. Görev yeri ise Çayıralan Belediyesi’nin bulunduğu adres olacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adayların başvuru sırasında şu belgeleri teslim etmesi gerekiyor:

Şirkete hitaben dilekçe (şahsen yapılacak)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Aile toplum kağıdı

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet vesikalık fotoğraf

Şirket Açıklaması: 1 Kişi Alınacak

Yapılan açıklamada, “Şirketimizin ihtiyacı olan 1 kişi genel işler temizlik personeli olarak istihdam edilecektir” denildi.