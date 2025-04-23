Başvurular sınırlı tarihler arasında yapılacak ve mülakatlar 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

SARAYKENT BELEDİYESİ ALIMI YAPACAK

Saraykent Belediyesi Personel Limited Şirketi, daimi kadroda istihdam edilmek üzere bir (1) şoför alımı yapacağını açıkladı. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, emekli olmamış olması, C sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve Saraykent’te ikamet etmesi gerekiyor. Başvurular 22-24 Nisan 2025 tarihleri arasında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 2/1 adresine şahsen yapılacak. Mülakat 25 Nisan saat 11.00’de aynı adreste gerçekleştirilecek.

MAKİNE TEKNİSYENİ POZİSYONU İÇİN 6 AY DENEYİM ŞARTI

Saraykent Turizm Seracılık ve Sanayi Ltd. Şti. ise bir (1) makine teknisyeni alımı gerçekleştirecek. Daimi statüde yapılacak alım için adayların en az 6 ay deneyimli olması, ortaöğretim düzeyinde makine teknolojisi alanından mezun olması ve Saraykent’te ikamet etmesi gerekiyor. Başvurular 22-24 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek. Mülakat yine 25 Nisan’da saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI GEÇİCİ SÜRELİ ALIM YAPACAK

Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, geçici süreli olarak çalışacak bir (1) aşçı arıyor. Adaylardan ilgili bölümlerden mezun olmaları veya MEB onaylı aşçılık sertifikasına sahip olmaları bekleniyor. Ayrıca aşçılık deneyimi ve B sınıfı sürücü belgesi tercih nedeni sayılacak. Başvurular 18-23 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak. Mülakat, 25 Nisan’da saat 10.00’da Saraykent Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Her üç pozisyon için de gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, diploma, sağlık raporu ve ikametgah belgesi yer alıyor. Adayların başvuru belgelerini ilgili kurumlara teslim etmeleri gerekiyor.