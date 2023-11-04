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Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında engelli sürekli işçi alım ilanını paylaştı. Yapılan açıklamada, "4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi ve ilgili hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı belirtildi.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN ALINACAK

İlan şartlarını tam olarak karşılayan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 1 Kasım 2023 ile 6 Kasım 2023 tarihleri arasında başvurularını elektronik olarak yapabilecekler.

ENGELLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran adaylardan istenen şartlar şunlardır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (1 Kasım 1983 ve sonrası doğumlu adaylar başvurabilir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölüm/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik gereği belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bu alım, iş arayan engelli bireyler ve genel hizmet işçisi olarak istihdam edilmek isteyenler için önemli bir fırsattır.