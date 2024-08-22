Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, 2024 yılı sonuna kadar çeşitli kamu kurumlarında toplam 37.210 personel alımı gerçekleştirilecek. Bu alımlar arasında devlet bakanlıkları, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları yer almakta. İşte detaylar:

SAĞLIK BAKANLIĞI: 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bakanlığı, yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Bu alımlar, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek. İhtiyaç duyulan pozisyonlar arasında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3.498 tabip ve 32.464 uzman tabip bulunmaktadır.

ÜNİVERSİTELERDEN BÜYÜK ALIMLAR

Trabzon Üniversitesi: 26 öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi: 35 öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 80 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihlerinde olacak.

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi: 4 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi: 51 öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi: 10 öğretim görevlisi alacak. Başvurular 9-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Süleyman Demirel Üniversitesi: 14 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 19 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

Giresun Üniversitesi: 9 öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvurular 18 Temmuz - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi: 87 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 65 öğretim elemanı alacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Pamukkale Üniversitesi: 32 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: 1 öğretim üyesi ve 1 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trakya Üniversitesi: 5 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 19 öğretim üyesi ve 2 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 13-27 Ağustos 2024 tarihlerinde olacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 5 öğretim elemanı ve 14 öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvurular 16 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

DİĞER KAMU KURUMLARINDAN ALIMLAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 4 işçi alımı yapılacak. Başvurular 19-23 Ağustos 2024 tarihlerinde alınacak.

Türk Alman Üniversitesi: 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Başvurular 12 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

İskenderun Teknik Üniversitesi: 4 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 19 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: 5 öğretim elemanı ve 14 öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvurular 16 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak.

Sayıştay: 25 denetçi yardımcısı adayı alınacak. Başvurular 21-28 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Taşköprü Belediyesi: 2 itfaiye eri alımı yapılacak. Başvurular 26-29 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk Standardları Enstitüsü: 184 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 20-30 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

TÜBİTAK: 41 proje personeli alacak. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvurular 12 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihlerinde alınacak.

Eti Maden: 264 işçi alımı yapılacak. Başvurular 26 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde alınacak.

Atatürk Üniversitesi: 2 öğretim üyesi alımı yapılacak. Başvurular 26 Ağustos - 2 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 10 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 20 Ağustos - 3 Eylül 2024 tarihlerinde olacak.

Selçuk Üniversitesi: 1 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 12-26 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

Bu ilanlar, kamu sektöründe kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için geniş bir yelpaze sunuyor. Başvuruların detaylarını ve gerekli belgeleri ilgili kurumların resmi web sitelerinden takip edebilirsiniz.