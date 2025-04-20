Alımlar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

EÜAŞ tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvuruda bulunacak adayların "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca adayların, ilanda belirtilen okul veya bölüm mezunu olması şartı aranıyor. Eski hükümlü ya da terör mağduru kontenjanından başvuracak adayların ise tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor.

Terör mağduru statüsünde başvuracak adayların, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesine uygun olarak hazırlanmış sağlık kurulu raporuna ve ilgili komutanlık yazısına sahip olmaları şart koşuluyor. Tüm adayların 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

KURA İLE BELİRLENECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından, açık iş sayısının dört katı kadar aday noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kura çekimine isteyen adaylar katılım sağlayabilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, www.euas.gov.tr adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

11 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALINACAK

EÜAŞ ayrıca 11 engelli daimi işçi alımı da yapacak. Bu kontenjan için başvuru süreci 21 Nisan 2025 tarihinde İŞKUR Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecek ve başvurular beş gün içerisinde Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılabilecek.

Engelli adayların da ilan edilen okul/bölüm mezunu olması, sağlık durumlarının tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya uygun olması ve yaş şartlarını sağlaması gerekiyor. Bu kontenjan için kura ve sözlü sınav süreci de genel alımlarla aynı usulle yürütülecek.

Detaylı bilgi ve duyurular, EÜAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan duyurular bölümünden takip edilebilecek.