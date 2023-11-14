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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bünyesine katılacak yeni personeller için çeşitli pozisyonlarda iş ilanı yayımladı. Toplamda 49 kişi alınacak ve bu pozisyonlar arasında 37 bin lira maaşla iş güvencesi sunulacak. İşte detaylar:

BAŞVURULAR VE İLAN DETAYLARI

Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun İl/Şube Müdürlükleri ile www.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13.11.2023-17.11.2023 tarihleri arasında, 5 gün süresince yapılabilir.

ALINACAK PERSONEL VE DAĞILIMI

3 İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı,

3 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

2 Arşivci,

6 Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu,

19 Büro Memuru (Genel),

2 Tesis Yöneticisi,

3 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

2 Lojistik Meslek Elemanı,

2 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

3 Harita Teknisyeni,

3 Diğer Teknisyen ve Teknikerler,

1 Muhasebe Meslek Elemanı.

Genel Başvuru Şartları:

Başvuruda bulunacak adaylardan KPSS şartı aranacaktır. Önlisans mezunu adaylar içinden yapılacak alımlar için, 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alınmış olma şartı aranmaktadır. Başvuran adayların yaş aralığı ise 18-35 olarak belirlenmiştir.

TPAO, nitelikli personellerini bünyesine kazandırmak amacıyla bu ilanı yayınlamış olup, başvuruların ilgili tarihler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.