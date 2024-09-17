Özkan, özellikle 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başında sektördeki büyük operasyonlarla dikkat çekmiş, Türk iş dünyasında önemli bir figür olarak kabul edilmiştir.

Özkan, 1990'ların ortalarında Türkiye'de kumarhanelerin yasaklanmasından önce, 1996 yılında Türk kumarhane endüstrisinin en büyük isimlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Bu dönemde, Ömer Lütfü Topal'ın önünde öne çıkan bir isim haline gelmişti. Ancak, 1998 yılında, vergi borcu iddiaları ve büyük operasyonlar nedeniyle yurt dışında bir süre yaşamak zorunda kaldı. Bu süre zarfında, uluslararası yetkililerle yaptığı anlaşmalar sonucunda, 2003 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak iş hayatına yeniden atıldı.

Şu anda İstanbul'da ve Atlantik Okyanusu'nda yer alan Saint Martin adasında yaşamını sürdüren Özkan, uluslararası iş dünyasında geniş bir etkiye sahip. 15 farklı ülkede bulunan 34 kumarhane ve 18 birinci sınıf otel ile dikkat çeken Özkan, enerji, eğlence ve konaklama sektörlerinde birçok şirkete sahip. Bu geniş yatırım portföyü, onun küresel iş dünyasındaki etkinliğini ve başarısını gözler önüne seriyor.