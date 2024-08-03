Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Şefaatli Sosyal Hizmet Merkezi irtibat birimi açıldı.

Yerköy Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) hizmet bölgesi içerisinde yer alan Şefaatli’de SHM irtibat birimi açılarak çalışmalarına başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “SHM irtibat birimi ile Şefaatli’de bulunan vatandaşların Aile ve Sosyal Bakanlığı Hizmet modellerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmaları amaçlanıyor.

Tüm ilçelerimizde Sosyal Hizmet irtibat birimleri açılması için çalışmalara başlanmış, vatandaşlarımızın bakanlığımız hizmetlerine daha hızlı daha kolay erişebilmeleri hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.