Irmak Ünal, 15 Şubat 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

Babası tiyatrocu Cihan Ünal, annesi manken Sabiha Tarhan'dır.

İlkokul ve orta eğitimini Yükseliş Kolejinde okuyarak 1994 yılında mezun oldu.

Ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu.

Üniversitede okuduğu yıllarda radyoculuğa merak sararak Radyo Bilkent'in kuruluşunda katkısı oldu.

Daha sonra Radyo Mydonese'da kendi yapımcılığını üstlendiği programları sundu.

1998 yılında San Francisco'da Academy Of Art Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Bölümü'ne başladı.



2000 yılında San Francisco'da Bela Union Theatre ile beraber, bir sezon boyunca Demon Industry isimli oyunla tiyatro sahnesinde boy gösterdi.



Yapımcısı Abdullah Oğuz ve Mahinur Ergun'un eserinden 2002 yılında çekilen"Kampüsistan" adlı dizide (Zeynep) karakterini canlandırarak tanındı.

2004 yılında senaryosunu Mahinur Ergun'un yazdığı, müziklerini Gökhan Kırdar'ın yaptığı "Haziran Gecesi" adlı dizide Su Tarhan karakterini canlandırdı. Dizide başrollerde Özcan Deniz, Naz Elmas, Nebahat Çehre, Demir Karahan, Cevdet Arıcılar, Burcu Kara rol almıştır.



Ardından sırasıyla "Nehir" ve "Ahh İstanbul" dizilerinde rol aldı.



2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile birlikte "Eyvah Çocuklar" adlı çocuk programını sundu.



2009 yılında çekimleri Alanya'da yapılan, senaryo ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve Zeki Müren'in son 9 gününü anlatan "Çığlık Çığlığa Bir Sevda" adlı sinema filminde Ediz Hun, Selma Güneri, Tomris Oğuzalp, Özgür Özberk ile başrolde oynamıştır.



Irmak Ünal, Ağustos 2010 yılında Emre Karabacak ile evlendi.

Kayla adında kızı ve Vadi adında oğlu olmak üzere iki çocuğu vardır.

Amansız Hastalığını Duyurdu

Usta oyuncu Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal, 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Bali’de yeni bir yaşam kuran Ünal, hastalığını ilk kez paylaştı: “Yeni yılın ilk günü ‘meme kanseri’ kelimelerini duydum… Hem yıkıldım hem yeniden inşa oldum.”

Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu hatırlatan Ünal, paylaşımında erken teşhisin önemine vurgu yaptı:

“Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demek.”