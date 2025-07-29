İrfan Demet Kimdir?

İrfan Demet, 1976 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Genç yaşta askeri eğitime yönelen Demet, Jandarma Okullar Komutanlığı Uzman Jandarma Astsubay Sınıf Okulu ve Kara Harp Okulu SUTASAK eğitimlerini bitirdi. Akademik hayatını da sürdüren Demet, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır.

1996 yılında Jandarma Genel Komutanlığı’nda göreve başlayan İrfan Demet, çeşitli illerde Karakol Komutanlığı, Trafik Tim Komutanlığı, Lojistik Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Takım Komutanlığı gibi birçok birimde aktif olarak görev aldı.

16 Nisan 2020’de emekliye ayrıldıktan kısa süre sonra, 27 Nisan 2020’de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. Hızla yükselen kariyeri, 28 Nisan 2021’de İETT Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna getirilmesiyle sürdü.

İrfan Demet Evli mi?

İrfan Demet evli ve iki çocuk babasıdır.

Askeri Görev ve Emeklilik

Demet, profesyonel kariyerine Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunarak başladı. Uzun yıllar boyunca edindiği tecrübeyle 2020 yılında Jandarma Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle görevinden emekli oldu. Emekliliğinin ardından kamu hizmetine farklı bir alanda devam etme kararı alarak İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) bünyesine katıldı.

İETT’deki Görev Süreci

İETT’de ilk olarak Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanı olarak görev alan Demet, bu süreçte özellikle teknik altyapı ve bakım organizasyonlarında önemli başarılara imza attı. Görevindeki başarılı performansı sayesinde kısa sürede Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna yükseldi. Temmuz 2023 itibarıyla İETT Genel Müdürü olarak atanan Demet, görev süresi boyunca İstanbul’un toplu ulaşım sistemini modernize etmeye yönelik birçok proje hayata geçirdi.