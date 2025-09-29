Aydın’ın Efeler ilçesinde eşiyle birlikte restoranda yemek yiyen 24 yaşındaki İrem Nur Karacasulu, bacağına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Genç kadının ameliyatla çıkarılan mermi sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Kardeşköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 2,5 ay önce evlenen İrem Nur Karacasulu ve eşi Barış Karacasulu, akşam yemeği için bir restorana gitti. Yemek sırasında genç kadın aniden bacağında şiddetli bir acı hissetti.

Durum üzerine Aydın Devlet Hastanesi’ne götürülen Karacasulu’nun, yorgun merminin bacağına saplandığı tespit edildi. Hemen ameliyata alınan genç kadının bacağındaki mermi çıkarıldı. Tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.