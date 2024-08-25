İranlı modacı Samar Dadgar, ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile sürpriz bir nikah töreni gerçekleştirerek dünya evine girdi. Sessiz sedasız yapılan bu özel tören, çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyuruldu. Dadgar, aynı zamanda House Of Galus markasının kurucusu olarak moda dünyasında tanınıyor.

1994 yılında İran'da doğan Samar Dadgar, eğitimine ülkesinde başladı ve daha sonra Avrupa'da devam etti. Modacı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Özcan Deniz ile geçtiğimiz günlerde sade bir nikah töreni düzenleyerek evlendi. Samar Dadgar, başarılı moda kariyerinin yanı sıra, kurucusu olduğu House Of Galus markasıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Samar Dadgar, moda dünyasında adını duyuran başarılı bir İranlı modacı olarak biliniyor. 1994 doğumlu olan Dadgar, eğitimine İran'da başladı ve modaya olan ilgisini geliştirerek Avrupa'da bu alandaki eğitimine devam etti. Özcan Deniz ile olan ilişkisi ve evliliğiyle de son dönemde gündeme gelen Dadgar, House Of Galus markasının kurucusu ve sahibidir. Bu marka, modaya getirdiği yenilikçi yaklaşımla dikkat çekiyor.

Samar Dadgar ve Özcan Deniz’in evlilik haberi, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çiftin mutlu anları takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.