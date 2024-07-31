İran’ın Meşhed şehrinde doğan Reisi, eğitim hayatını Şii İslam’ın önemli merkezlerinden Kum'da tamamladı ve üniversite öğrenimini Şehid Mutahhari Üniversitesi’nde bitirdi. İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni’nin görüşleri doğrultusunda rejime bağlı bir şekilde uzun yıllar boyunca mücadele etti.

Reisi, 1979'daki İran Devrimi'nin ardından savcı olarak farklı bölgelerde görev yaptıktan sonra, 1985 yılında başkent Tahran’a savcı yardımcısı olarak atandı. 1988 yılında, Humeyni'nin talimatıyla, hapisteki rejim muhaliflerinin idamına karar veren 4 kişilik komitede yer aldı. Bu dönemde en az 3 bin mahkumun idam edildiği ve isimsiz toplu mezarlara gömüldüğü iddia ediliyor.

Hamaney'in 1989 yılında İran’ın dini lideri olmasının ardından Reisi’nin yargıdaki yükselişi hız kazandı. 1994-2004 yılları arasında İran Devlet Denetleme Kurulu başkanlığı yaptıktan sonra, 2004 yılında İran Yargı başkanının ikinci başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında İran başsavcılığına getirilen Reisi, 2016 yılında Ayetullah Hamaney’in atamasıyla İmam Rıza Türbe külliye vakfı başkanı oldu.

Reisi, 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk kez aday oldu ancak mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye karşı bu seçimde başarısız oldu. 2019 yılında İran Yargı Erki Başkanlığına getirilen Reisi, yolsuzluk davalarıyla ilgilenerek önemli bir rol üstlendi. Ağustos 2021 seçimlerinde elde ettiği zaferle, İran Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Siyasi tutukluların idamı ve 2009’daki sosyal çalkantıların bastırılmasında oynadığı rol nedeniyle Kasım 2019'da ABD tarafından yaptırım listesine alındı. Reisi, Cemile Alemülhüda ile evli olup, iki çocuk babasıdır.