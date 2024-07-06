İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Katılım oranının yüzde 50'ye yaklaştığı seçimde, reformist aday Mesud Pezeşkiyan zaferle çıktı. İran İçişleri Bakanlığı, Pezeşkiyan'ın ikinci turda galip geldiğini resmen açıkladı.

SEÇİM SÜRECİ VE SONUÇLAR

İlk turda yüzde 50 oy barajını geçemeyen dört aday arasından en çok oy alan reformist Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakar Said Celili, ikinci tura kaldı. 28 Haziran'da gerçekleştirilen ikinci tur seçiminde, Pezeşkiyan oyların yüzde 53,7'sini alarak İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu. Katılım oranı ise yüzde 49,8 olarak belirlendi.

SEÇMEN EĞİLİMLERİ VE KATILIM

İran'da seçimlere yönelik ilgi düşük seyretti. İlk turda yüzde 40 ile ülke tarihinin en düşük katılım oranı kaydedildi. Pezeşkiyan, bu turda oyların yüzde 42,5'ini alırken, Celili yüzde 38,6 oy aldı. İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) tarafından yapılan anketlerde de Pezeşkiyan'ın önde olduğu görüldü. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 49,5'i Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise Celili'ye oy vereceğini belirtti.

SEÇİMİN ÖNEMİ VE SONUÇLARI

Seçimler, İran'ın bölgesel gerilimler ve nükleer program konusundaki Batı ile yaşadığı anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen bu seçimler, İran'ın siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyor. Pezeşkiyan'ın reformist politikaları, ülkenin iç ve dış politikalarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

OY SAYIMI VE RESMİ SONUÇLAR

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, seçim sonuçlarını açıkladı. Toplam 30 milyon 530 bin 157 oyun kullanıldığı seçimde, Pezeşkiyan 16 milyon 384 bin 403 oy alarak yüzde 53,7 oy oranına ulaştı. Rakibi Celili ise 13 milyon 538 bin 179 oy ile yüzde 44,4'te kaldı.

Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı dönemi, İran'ın siyasi sahnesinde yeni bir sayfa açarken, ülkenin reformist bir liderle nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Mesud Pezeşkiyan İran'ın 9. Cumhurbaşkanı oldu.

Seçim Katılımı: İkinci turda yüzde 49,8.

Pezeşkiyan'ın Oy Oranı: Yüzde 53,7.

Celili'nin Oy Oranı: Yüzde 44,4.