Uzun yıllar kamu yönetiminde ve siyasi arenada önemli görevlerde bulunan Eroğlu’nun biyografisi ve kariyerine dair detaylar merak konusu oldu.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dünyaya gelen Veysel Eroğlu, eğitim hayatına Afyon Lisesi'ni tamamlayarak başladı. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim aldı. Hollanda'da da çeşitli araştırmalar yapan Eroğlu, 1984'te doçent, 1991'de ise profesörlük unvanını kazandı.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN GÖREVLER

Eroğlu, profesyonel hayatına İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı gibi akademik görevlerle devam etti. Kamu sektöründe ise İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu. Ayrıca, Su Vakfı’nın kurucusu ve Dünya Su Konseyi guvernörü olarak da aktif bir şekilde çalıştı.

SİYASİ KARİYERİ

Veysel Eroğlu, ilk kez 2007 Türkiye Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Afyonkarahisar milletvekili olarak Meclis'e girdi. Ardından 2011, 2015 ve 2018 seçimlerinde de Afyonkarahisar milletvekili olarak görev aldı. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanı olarak atanmasının ardından, 61. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanı olarak görevlendirildi. Bakanlık görevi süresince, Türkiye'deki içme suyu eylem planları ve biyolojik atık su arıtma tesisleri projeleri gibi önemli çalışmalar yürüttü.

BAKANLIK GÖREVLERİ VE PROJELER

Eroğlu'nun bakanlık yaptığı dönemde, 3.107 yeni tesisin hizmete girmesi, Mavi Tünel ve Melen Projesi gibi büyük su projelerinin hayata geçirilmesi sağlandı. Ayrıca, 1.450 meteorolojik gözlem istasyonunun kurulması ve kıtalar arası su temini gibi projeler de onun bakanlık döneminde gerçekleştirilmiştir.

YENİ GÖREVİ VE IRAK ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama ile Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi. Bu atama, Eroğlu'nun kariyerindeki yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor ve Türkiye'nin dış ilişkilerindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.