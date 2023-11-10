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"iPhone Türk malı mı? iPhone İsrail malı mı? iPhone hangi ülkenin?" Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

iPhone, teknoloji devi Apple Inc. tarafından tasarlanan ve üretilen bir akıllı telefon serisidir. Apple, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir teknoloji şirketidir. iPhone ürünleri genellikle Apple'ın ABD'deki tesislerinde veya uluslararası üretim tesislerinde üretilmektedir. Dolayısıyla, iPhone Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir üründür.