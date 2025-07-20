Yeni emojiler tercihi için Apple’dan değil, Unicode Konsorsiyumu tarafından uygulanıyor. Konsorsiyum, her sene farklı kuruluşlardan olan çok fazla emoji tercihi uygulanarak, global platformlarda yapılacak olan simgeleri belirliyor. Bu sene 160'tan daha fazla adaylar arasından tercih edilen 8 emoji, Apple, Google ve başka platformlar tarafından onay gördü.

Apple, iOS 26 güncellemesin’den önce bu emojiler için kendi özel tasarımlarını yapacak. Unicode Konsorsiyumu’nun referans tasarımlarından olan bu simgeler, Apple’ın görseline uygun tarzda tekrardan uyarlama yapılacak fakat şirketin büyük emoji güncellemelerini yazılım döngüsünün önümüzde ki günlerde sürümlerinde sunduğu tahmin edilse de bu emojilerin, iOS 26’nın ilk sürümünde yer edinmesi olasılık dahilinde görünmüyor.