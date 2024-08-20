29 Kasım 1984'te İstanbul'un Eminönü ilçesinde doğan Kıraç, genç yaşlarda İnan ve Suna Kıraç tarafından evlat edinilmiştir. Eğitim hayatına Koç Özel Lisesi'nde başlayan Kıraç, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında sürdürürken, UMass Tıp Fakültesi'nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yapan Cecil B. Day Laboratuvarı'nda görev almıştır.

Kıraç'ın klinik deneyimi, Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde gerçekleştirdiği staj ile pekişmiştir. İş dünyasına adım atan Kıraç, 2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.'nin CEO'luğunu yapmıştır. Bu süre zarfında, Sirena Marine lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını oluşturarak Türkiye'nin ilk 500 ihracatçısından biri olmayı başarmıştır. Şirketin cirosu 10 yıldan kısa bir sürede 5 kat, kârlılığı ise 20 kat artmıştır.

İpek Kıraç, Sirena Marine’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, Suna Kıraç ve İnan Kıraç Vakfı'nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. 2021 yılında, annesi Suna Kıraç’ın ismini taşıyan "Suna’nın Kızları" eğitim inisiyatifini başlatmıştır. Bu proje, kız çocuklarına hayallerini gerçekleştirme yolunda destekleyici bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıca, İpek Kıraç, SemtPati Vakfı'nı kurarak sokak hayvanlarının refahı için dijital teknolojiler ve gönüllü katılımını seferber etmiştir. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok önemli görevde bulunarak toplumsal katkısını sürdürmektedir.

Forbes Dergisi'nin 2024 yılında açıkladığı Türkiye Milyarderler Listesi'nde $3,1 milyar dolarlık serveti ile 3. sırada yer alan İpek Kıraç, Türkiye'nin en zengin kadını olarak dikkat çekmektedir.