Tarık Biberovic Ve İpek Demirci Ne Zamandır Birlikte?

Tarık Biberovic, 2024 yılı başında sosyal medya fenomeni ve model İpek Demirci ile ilişkiye başladı. İlişkilerini ilk zamanlarda gizli tutan çift, 31 Ekim 2024’te Biberovic’in Valensiya maçı sonrası Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf ile aşklarını kamuoyuna duyurdu. Fotoğraf, Bağdat Caddesi’nde sarı-lacivert atkılarla çekilmişti.

İpek Demirci Kimdir, Kaç Yaşında?

İpek Demirci'nin doğum tarihi ve yaşı kamuoyuna açık olmamakla birlikte, genç yaşına rağmen sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. @ipekdemirci1 kullanıcı adıyla Instagram’da yer alan İpek, hesabını gizli tutuyor. Bu gizemli profil, onu sosyal medya kullanıcıları için daha da ilgi çekici hâle getiriyor.

İpek Demirci Ne İş Yapıyor?

İpek Demirci, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda model olarak tanınıyor. İstanbul’da yaşayan Demirci, moda markalarıyla iş birlikleri yapıyor ve çeşitli reklam kampanyalarında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan genç isim, hem eğitim hem kariyer açısından aktif bir hayat sürdürüyor.

İpek Demirci ve Fenerbahçe

Fenerbahçe taraftarları tarafından da sevilen bir isim hâline gelen İpek Demirci, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sıkça görüntüleniyor. Biberovic’in maçlarını tribünden takip eden Demirci, zaman zaman maç sonrasında sevgilisine destek mesajları da paylaşıyor.

İpek Demirci’nin İnstagram Adresi Ne?

İpek Demirci paylaşımlarını “@ipekdemirci1” instagram adresinden yapmaktadır.