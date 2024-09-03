21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürerken, şüpheler amca S.G. üzerinde yoğunlaştı. S.G., "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AMCANIN ARACINDA DNA ÖRNEKLERİ BULUNDU

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, S.G.'nin aracında yapılan incelemelerde Narin'e ait DNA izlerine rastlandı. Ayrıca, S.G.'nin telefon kayıtlarını ve mesajlarını sildiği tespit edildi. Bu bulguların ardından S.G., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı.

ADALET BAKANI TUNÇ: "DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ"

Olayla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, küçük Narin'in sağ salim bulunması için devletin tüm imkanlarının kullanıldığını belirtti. Bakan Tunç, "Amcanın aracında bulunan DNA örnekleri, Narin'in DNA'sıyla eşleşti. Bu durum kuvvetli bir şüphe oluşturuyor ve sulh ceza hakimliği bu nedenle tutuklama kararı verdi" dedi.

İDDİALAR TÜYLER ÜRPERTTİ: İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

S.G. ile Narin'in babası arasında husumet olduğu ve S.G.'nin kardeşine "Sana ömür boyu unutamayacağın bir acı yaşatacağım" dediği iddiaları gündeme geldi. Gazeteci Ferit Demir, Halk TV'de Ece Üner'in programında bu iddiaların bölgede konuşulduğunu ancak henüz doğrulanamadığını ifade etti. Bu iddialar, olayın bir intikam cinayeti olabileceği şüphesini güçlendirdi.

AMCA S.G.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

2 Eylül'de Jandarma'ya ifade veren S.G., Narin'in kaybolduğunu kızının aramasıyla öğrendiğini ve olaydan önce Narin'i görmediğini savundu. Telefonunun kayıp olayından önce kapalı olmasını ise "Tarlaların yakınında olduğum için çekmiyordu" şeklinde açıkladı.

SİLİNEN MESAJLAR VE TELEFON KAYITLARI

S.G., telefonundaki WhatsApp mesajlarını ve görüşme kayıtlarını neden sildiği sorusuna, kardeşi Arif'in mermilerle ilgili yakalanması sonrasında kendisinden yardım istediğini ve bu nedenle kayıtları sildiğini belirtti. Ayrıca, kardeşi Arif Güran ile arasında herhangi bir husumet olmadığını ve iddia edildiği gibi tehdit içerikli bir ifade kullanmadığını öne sürdü.

AİLE VE KAMUOYU ENDİŞELİ BEKLİYOR

Narin Güran'ın bulunması için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aile ve kamuoyu küçük kızdan gelecek iyi bir haberi umutla bekliyor. Güvenlik güçleri, soruşturmayı derinleştirerek tüm olasılıkları değerlendiriyor.