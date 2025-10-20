Nevşehir’de Mayıs ayında balkondan düşerek hayatını kaybeden kadının kocası ilk ifadesinde intihar ettiğini ileri sürdü. Tutuklu yargılanan koca hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

Olay, 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki İ.Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, olayın yaşandığı sırada İ.Ö. ile eşi M.Ö.’nün evde tartıştıkları belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.’nün eşini darp ettiği, ardından bıçakladığı iddia edildi. Canını kurtarmaya çalışan İ.Ö.’nün kapıyı açamayınca balkona kaçtığı ve buradan atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olay sonrası gözaltına alınan M.Ö., "cinayet" şüphesiyle çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. ifadesinde eşinin bıçakla kendisini yaraladığını, balkondan atlamaya çalıştığını ve onu tutmaya çalıştığını ancak başaramadığını ileri sürdü.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.Ö. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-d ve 82/1-f maddeleri uyarınca "eşe karşı kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme süreciyle birlikte, İ.Ö.’nün intihar mı ettiği yoksa eşinin şiddetinden kaçarken mi düştüğü sorusu yanıt bulacak. Tutuklu sanık M.Ö., Aralık ayında hakim karşısına çıkacak.