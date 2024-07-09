Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İNTERPOL-EUROPOL tarafından kırmızı bülten ile aranan Belçikalı vatandaşı yakaladı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İNTERPOL-EUROPOL tarafından “Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri” suçundan kırmızı bülten ile aranan Belçika vatandaşı H.Ç. isimli şahsı yakalayarak ilgili birime teslim etti.

Müdürlük yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İNTERPOL-EUROPOL tarafından ‘Uyuşturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri’ suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika vatandaşı H.Ç. isimli şahıs, ilgili birimlerimiz tarafından yapılan müşterek çalışma neticesinde 8 Temmuz 2024 tarihinde ilimiz Alaca yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlemler akabinde sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.