Türkiye'de bulunan mevcut internet altyapısı dünya ortalamasının oldukça gerisinde kalırken, fahiş fiyatlar milyonlarca kullanıcının isyan etmesine neden oluyor.

Standart Hale Geldi



Türk Telekom'un geçtiğimiz aylarda almış olduğu fahiş zam kararı, BTK'nın uygulaması ile 'standart' hale getirildi.

Böylelikle internet servis sağlayıcıları, Türk Telekom'un toptan tarifede yaptığı artışı, 1 Ocak ve 1 Temmuz'da abonelerine (aynı ya da daha düşük oranda) zam olarak yansıtacak.

Servis sağlayan işletmeler, tarife değişikliğini yürürlük tarihinden en az 1 ay önce kamuoyuna duyuracak.



Yılda İki Kez Zam

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom'un her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde internet tarifelerini (belli bir dönemdeki ÜFE'yi aşmamak koşuluyla) yılda 2 kez otomatik olarak artırmasına karar verdiğini duyurdu.