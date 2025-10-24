Sosyal medyada başlayan bir tartışma, sokak ortasında kanlı bir kavgaya dönüştü. 44 yaşındaki bir adam, iki kişi tarafından 8 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırganlar, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa zamanda yakalandı

Olay, dün gece Kalanlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçaslan Parkı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, park içerisindeki tuvaletler kısmında oturan İlyas Ç. (44), 8 ayrı yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı parkın üst kısmında bulunan evin kanepesinde bulmuş, burada yaptığı ilk müdahaleden sonra şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırmıştı.

Olaydan sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların peşine düştü. Bir süre yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahısların 2 kişi olduğunu tespit eden ekipler, daha sonra şahısların Ömür S. (22) ve Serdar K. (18) şahıslar olduğunu belirledi.