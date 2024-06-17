Mastercard, kartlı ödeme sistemleri alanında dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, internet alışverişlerinde kredi kartı numarası girme zorunluluğunu kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yenilik sayesinde tüketiciler, artık 16 haneli kart numarası girmek zorunda kalmayacak.

Avrupa'da 2030 yılından itibaren hayata geçecek olan yeni uygulama ile tüketiciler, internet alışverişlerinde kart numarası kullanmak zorunda kalmayacaklar. Mastercard, bu uygulamanın cihaz ve platform bağımsız olarak kullanılabileceğini vurguluyor.

CNBC'de yer alan habere göre, internet alışverişlerinde kart numarası kullanımının sona ermesiyle birlikte, yerini rastgele oluşturulan dijital tokenler alacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve sektörün diğer ortaklarıyla iş birliği içinde çalışıyor.

Bu uygulama ile tüketiciler, alışverişlerini tek bir tıkla gerçekleştirebilecekler. Mastercard, anlık ve rastgele oluşturulan tokenların kullanımıyla internet sahtekarlıklarının da önüne geçileceğini savunuyor. Ayrıca, "Mastercard Geçiş Anahtarı (Passkey)" adı verilen bir uygulama ile kullanıcılara biyometrik onay seçenekleri sunulacak.

OTOMATİK GÜNCELLENEN TOKENLAR

Tokenların otomatik olarak yenilenmesiyle, ileride sizi tanımlayan token değişirse platformlarda otomatik olarak güncellenecek. Bu durum, kart değişikliğinde yaşanan yeniden kaydetme probleminin önüne geçilmesi olarak görülüyor. Tokenlaştırma projesiyle bu miktarın %50 oranında azaltılacağı savunuluyor.

Mastercard'ın bu yeniliği, dijital ödeme sistemlerinde devrim niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor ve online alışveriş deneyimini daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyor.