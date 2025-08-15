Ballerina Cappucina, Tung Tung Sahur gibi ses ahengi yüksek isimleri olan bu karakterler ilk bakışta renkli, komik ve eğlenceli görünse de uzmanlara göre arka planda ciddi gelişimsel tehditler barındırıyor.

Bu yeni dijital evrene “Italian Brainrot” adı veriliyor. “Brainrot” yani “beyin çürümesi”, internet dilinde anlamsız ama bağımlılık yapan içeriklerin çocuklarda yarattığı zihinsel yorgunluğu anlatmak için kullanılıyor. “İtalyan” kısmı ise yapay zekâ tarafından oluşturulmuş sahte aksanlar, parodi karakter isimleri ve sözde İtalyanca ses efektlerinden geliyor. Bu videoların hızla yayılması ise dikkat dağınıklığını arttıran, dil gelişimini yavaşlatam ve sosyal uyumu zorlaştıran içeriklerin çocukların günlük hayatına hızla sızmasına neden oluyor.

En çok dikkat çeken karakterlerden biri, sosyal medyada viral olan Ballerina Cappuccina. Başında kahve fincanı taşıyan bu yapay balerin, “mi mi mi miii” gibi anlamsız seslerle dans ediyor. Parlak renkler ve abartılı hareketlerle çocukların ilgisini çeken karakter, milyonlarca kez izlenip taklit ediliyor. Bir diğer karakter olan Tung Tung Sahur, elinde beyzbol sopasıyla sahura kalkmayanları “bulmaya gelen” bir korku figürü olarak karşımıza çıkıyor. Endonezya dilinde robot sesiyle bağıran bu karakterin videoları da kısa sürede milyonlara ulaştı. İçerikler hem mizah hem korku ögeleriyle hazırlanıyor ve çocuklar arasında hızlıca yayılıyor. Ancak uzmanlar bu videoların göründüğü kadar masum olmadığı konusunda ebeveynleri uyarıyor.

GERÇEK HAYAT SIKICI GELMEYE BAŞLIYOR

Yıldız Teknik Üniversitesi Senato Üyesi ve Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seydi Ahmet Satıcı sosyal medyada giderek artan bu içeriklerin çocukların doğal dikkat gelişim süreçlerini olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu karakterler, çoğunlukla hızlı geçişlerle, yoğun ses ve ışık efektleriyle sunuluyor. Çocuklar için adeta bir görsel ve işitsel bombardıman söz konusu. Gelişim çağındaki bir çocuğun bu kadar yoğun uyarana sürekli maruz kalması, beynin dikkat sistemini olması gerekenden farklı şekilde yapılandırıyor. Bu da zamanla sınıfta ders dinleme, yönergeleri takip etme gibi temel becerilerde düşüşe neden oluyor. Diğer yandan özellikle dil gelişimi açısından da önemli bir tehdit. Dil gelişimi anlamlı, bağlamlı ve tekrar edilen gerçek kelimelerle inşa edilir. Ancak yapay zekâ ile üretilen bu karakterlerde ‘mi mi mi’ gibi anlamsız ses dizileri sıkça tekrar ediyor. Bu da kelime dağarcığının gelişimini yavaşlatır, hatta bazı çocuklarda konuşma geriliği riski doğurabilir. Ayrıca bu karakterler parlak görseller ve hızlı geçişlerle bir çeşit dijital uyarıcı haline geliyor. Gerçek hayattaki oyunlar ise çocuklara artık ‘sıkıcı’ gelmeye başlıyor.”

‘ITALIAN BRAINROT’ EVRENİNİN KARAKTERLERİ

Cappuccina Ballerina ve Tung Tung Sahur’un dışında bu evrende yaklaşık 35 karakter bulunuyor. Yapay zeka tarafından yaratılan bu karakterlerden bazıları ve özellikleri şöyle:

• Bombardino Crocodilo: Askerî kıyafetli ve aşırı kaslı bir timsah karakteri. Genellikle kötü rolünde yer alıyor ve saldırgan hareketleri var.

• Tralalero Tralala: Spor ayakkabılarıyla dans eden, üç ayaklı bir köpekbalığı olan bu karakter hiç konuşmuyor, sadece ritmik danslar sergiliyor. TikTok müzikleriyle eşleşen hareketleri ilgi çekiyor.

• Lirilarila: Pastel renkli bir bulut üzerinde süzülen ve şiirsel cümleler kuran mistik bir karakter. İngilizce-Fransızca karışımı anlamlı gibi görünen ama içeriği belirsiz cümleler kuruyor.

• Brr Brr Patapim: Kaptan şapkası takan, bozuk akordeon sesi çıkaran bir maymun figürü. Vurmalı komedi videolarla tanınıyor.

• Chimpanzini Bananini: Yarı muz yarı şempanze olan bu karakter eğlence değeri yüksek olsa da genellikle kaotik mizah unsurlarıyla besleniyor.

• Cappuccino Assassino: Cappuccina Ballerina’nın ninja eşi olarak biliniyor.

• Trippi Troppi: Kedigözü karides‑ayı melez karakteri temsil ediyor ve “trippi troppi troppa trippa” sesini kullanıyor.

• Bombombini Gusini: Çok hızlı hatta jet gibi uçan bir kaz olarak çocukların dikkatini çekiyor.

• Boneca Ambalabu: İnsan bacaklı kurbağa “adinbi” gibi sesler çıkarıyor.

• Frigo Camelo: Gövdesi buzdolabı olan deve olarak dans ediyor.