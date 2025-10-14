Meta, genç kullanıcıların güvenliği için Instagram’da yeni bir dönem başlatıyor. Platform, film endüstrisinde kullanılan PG-13 derecelendirme sistemine göre 18 yaş altı kullanıcıların görebileceği içerikleri kısıtlama yapacak.

Instagram, genç kullanıcılarını korumaya yönelik güvenlik ayarlarını bir adım daha ileri taşıyor. Geçen sene hesap gizlilik ayarlarını değiştiren platform, bu kez içerik sınırlaması getiriyor. Meta çatısı altındaki sosyal medya uygulaması, yıl sonuna kadar PG-13 film derecelendirme sistemine dayalı yeni politikayı sunacak.

Yapay Zeka Sohbetlerine Denetim Geliyor

Yeni düzenleme yalnızca paylaşımlarla sınırlı kalmayacak. Instagram, yapay zekâ tabanlı sohbet botlarının da çocuklarla uygunsuz içerikte iletişim kurmasını önleyecek. ABD’li yasa koyucuların inceleme altına aldığı bu botlar, bundan sonra yaşa uygun olmayan hiçbir yanıt veremeyecek.

Instagram Ürün Yönetimi Başkanı Max Eulenstein, PG-13 standardının ebeveynlere tanıdık geldiğini belirterek, “Genç kullanıcı deneyiminde pusulamız aileler oldu. Onların beklentileri bizi bu modele yönlendirdi,” dedi. PG-13 filmler, sınırlı küfür, hafif şiddet ve kısmi çıplaklık içerebilir; ancak Meta, genç kullanıcılara çıplaklık içeren hiçbir içeriğin önerilmeyeceğini vurguladı.

Instagram, yeni dönemde gençlerin yetişkin içeriklere erişimini zorlaştıracak ve bazı hesaplarla etkileşimi tamamen kısıtlayacak. Ebeveynlerin devreye alabileceği “Sınırlı İçerik” adlı yeni özellik, PG-13 standardından bile daha sıkı denetim sağlayacak. Platform, içeriği derecelendirmek için binlerce ebeveynin görüşünü aldı ve yapay zekâ destekli sistemlerle denetimi sürdürecek.