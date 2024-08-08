Instagram’a getirilen erişim engelinin ne zaman sona ereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu’nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, Instagram’a uygulanan erişim engelini değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Komisyonun yarın toplanması bekleniyor. Toplantı çağrısında, "Dijital platformların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarındandır. Instagram’a erişim engeli, bireylerin iletişim ve bilgi edinme haklarını kısıtlıyor" ifadeleri yer aldı. Peki, Instagram’a erişim ne zaman yeniden sağlanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da düzenlenen “Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni”nde Instagram’a uygulanan erişim engeli hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, “Her ülkenin kendi kuralları vardır ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Özellikle katalog suçlar kapsamında bildirilen suçlara karşı gerekli adımlar atılmamıştır. Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırılar, yasadışı bahisler ve cinsel içerikli paylaşımlar bu suçlar arasında yer alıyor. Biz kendi kanunlarımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz. Bu konuda ciddi mesafeler kaydettik,” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BTK tarafından Instagram’a getirilen erişim engeline ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve herkes kurallara uymak zorundadır. Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal medya platformları da ülkemizin kanunlarına uymak zorunda. BTK’nın kararı katalog suçlarla ilgilidir ve bu durum sosyal medya platformuna bildirilmiştir. Eğer platform, BTK’nın belirttiği suç unsuru taşıyan içerikleri kaldırırsa sorun ortadan kalkar,” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, CNN Türk’te yaptığı açıklamada, “Bu konu uzun süredir tartışılıyor. Instagram, sosyal medya tartışmalarından bağımsız değil. Mecraların kısıtlanmasını arzu etmiyoruz. Ancak Türkiye’nin kurallarına uyulması gerekiyor. Sosyal medya şirketleri de diğer sektörlerdeki şirketler gibi kurallara uymak zorundadır,” ifadelerini kullandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Instagram gündemiyle en yakın zamanda komisyon toplanacak. Hükümet olarak sansüre ve yasaklamaya karşıyız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve tüm ağ sağlayıcılarının Türkiye’nin hukukuna uygun hareket etmesini istiyoruz," açıklamasında bulundu.

Instagram’a getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair belirsizlik devam ederken, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun gerçekleştireceği toplantı ve sosyal medya platformunun atacağı adımlar bu konuda belirleyici olacak gibi görünüyor.