Sosyal medya dünyasının vazgeçilmez platformlarından biri olan Instagram, tüm dünyada geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Peki, İnstagram hangi ülkenin? İnstagram erişim engeli nedir? İşte detaylar...

Sosyal medyanın vazgeçilmez platformlarından biri olan Instagram, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahiptir. 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından San Francisco'da kurulan Instagram, fotoğraf ve video paylaşımı yapan bir sosyal medya platformudur. Platformun adı, "anlık kamera" ve "telgraf" kelimelerinden türetilmiştir.

Instagram, Nisan 2012’de sadece 13 çalışanıyla birlikte 1 milyar dolara Facebook’a satıldı. Systrom, Instagram’ı “iPhone’la ideal uyum sağlayan ve kullanıcıların hızlıca yorum yapabileceği bir sosyal ağ” olarak tanıttı. Systrom'un liderliğinde, Instagram filtreler ve video gibi temel özellikler kazandı. Kullanıcılar fotoğraf ve video yükleyebilir, paylaşımları izleyebilir, yorum yapabilir ve coğrafi etiketler ekleyebilir. Ayrıca, Instagram, Normal, 1977, Amaro, Branna, Earlybird, Hefe, Hudson, Inkwell, Kelvin, Lo-fi, Mayfair, Nashville, Rise, Sierra, Sutro, Toaster, Valencia, Willow, X-Pro II gibi 19 fotoğraf filtresi sunmaktadır.

KULLANICI VERİLERİ VE REKABET

Ekim 2015 itibarıyla Instagram'da 40 milyar fotoğraf paylaşılmıştı. Haziran 2016 itibarıyla platformun 500 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyordu. 2016 yılında CNN, Snapchat'ın 14-19 yaş arası gençler arasında popüler bir sosyal ağ olduğunu bildirdi. Rakipleri Snapchat ve Twitter, Instagram’dan daha küçük kullanıcı tabanlarına hizmet verirken, daha fazla çalışan istihdam ediyordu.

Systrom, Instagram’ı video entegrasyonu açısından geliştirmeyi ve gelecekte sanal gerçeklik ürünlerine dahil olmayı planlıyordu. Ancak, 24 Eylül 2018'de Instagram’dan istifa etti ve 27 Eylül 2018'de ayrıldığı duyuruldu.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NEDİR?

Instagram erişim engeli, bir kullanıcının hesabının belirli bir süre veya kalıcı olarak platformu kullanmaktan engellenmesi anlamına gelir. Bu durum, hesabın Instagram'ın kullanım şartlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu veya diğer kullanıcılar için rahatsızlık yarattığı düşünülerek uygulanır.

ERİŞİM ENGELİ NEDENLERİ:

Spam Faaliyetleri: Aşırı takip etme, beğeni veya yorum yapma gibi davranışlar.

Yanlış Bilgiler: Yanlış veya yanıltıcı bilgiler paylaşmak.

Telif Hakkı İhlali: Başkalarına ait içerikleri izinsiz kullanmak.

Şiddet veya Nefret Söylemi: Şiddeti teşvik eden veya nefret söylemi içeren paylaşımlar yapmak.

Sahte Hesaplar: Sahte bir hesap oluşturmak veya başkasının hesabını taklit etmek.

Uygulama Hata veya Güncellemeleri: Teknik sorunlar veya uygulama güncellemeleri nedeniyle geçici erişim engelleri yaşanabilir.