Instagram'a 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engeli sürüyor. Sosyal medya platformunun engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Yetkililerle yapılan görüşmelerde henüz net bir sonuca ulaşılamadı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'UN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında açıklamalarda bulundu. 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, BTK'nın katalog suçlar kapsamında verdiği erişim engeli kararının gerekçelerini açıkladı. Tunç, "Katalog suçlarla ilgili internet ortamındaki yayınların durdurulması yetkisi BTK'ya verilmiştir. BTK, bu yayının çıkarılmaması durumunda erişim engeli kararı alabilir ve ilgili sosyal medya kuruluşuna bildirir," dedi. Ayrıca, mahkeme kararı olup olmadığına ilişkin düzenlemelerin İnternet Ortamındaki Yayınların Düzenlenmesine İlişkin Kanun'da belirlendiğini ifade etti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelere dair bilgiler verdi. Uraloğlu, "Instagram yetkilileriyle ciddi aşama kaydettik. Gerekli hassasiyetlerin yerine getirilmesi durumunda erişim engelinin kaldırılması mümkün olacaktır," açıklamasında bulundu. Ayrıca, sosyal medya platformunun çeşitli katalog suçlar kapsamında uygulanan kurallara uymadığı gerekçesiyle engellendiğini belirtti.

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

Instagram’a getirilen erişim engelinin nedeni, BTK'nın belirlediği katalog suçlar kapsamında olduğu açıklandı. Bu suçlar arasında uyuşturucuya yönlendirme, çocuğa karşı cinsel istismar, intihara teşvik, Atatürk aleyhine suçlar ve diğer ciddi suçlar yer alıyor. Milliyet’in elde ettiği bilgilere göre, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler bu kararı etkiledi.

Instagram’ın erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair belirsizlik devam ediyor. Yetkililerden gelen güncel bilgileri takip ederek, platformun erişim durumu hakkında en son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.