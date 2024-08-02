Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan son açıklama, Instagram'ın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldığını ve erişim yasağı getirildiğini duyurdu. Bu gelişme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve "Katalog suçlar nedir ve hangi suçlar bu kapsamda değerlendiriliyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Kullanıcılar, Instagram’a erişim sorunları yaşarken katalog suçlar hakkında bilgi arayışına girdi.

BTK'nın açıklaması sonrası, Instagram'a getirilen erişim engelinin arkasındaki nedenler merak konusu oldu. Peki, katalog suçlar nedir ve bu suçlar hangi kapsamda değerlendirilir?

KATALOG SUÇLAR NEDİR?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 100/3 hükmünde tanımlanan katalog suçlar, ceza muhakemesi süreçlerinde özel düzenlemelere tabi tutulur ve belirli koruma tedbirlerinin uygulanabileceği suçlar olarak kabul edilir. Bu suçlar, yasal süreçlerde özel tedbirler gerektiren ciddi suçlardır.

İNTERNET KANUNUNA GÖRE KATALOG SUÇLAR ŞUNLARDIR:

Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Kasten Öldürme

Kasten Yaralama ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama

İşkence

Cinsel Saldırı ve Çocukların Cinsel İstismarı

Hırsızlık ve Yağma

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar ve Anayasal Düzene Karşı Suçlar

Düşmanla İşbirliği Yapmak

Devlete Karşı Savaşa Tahrik ve Düşman Devlete Maddi ve Mali Yardım

Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiilî Saldırı

Silah Kaçakçılığı Suçları

Banka Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Tarafından İşlenen Zimmet Suçu

Kasten Orman Yakma Suçu

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Haksız Olarak Yurtdışına Çıkarma Suçu

Kaçakçılık Suçlarının Tamamı

Sağlık Personeline Yönelik Kasten Yaralama Suçu

Bu suçlar, yasal süreçlerde özel tedbirlerin uygulanabileceği suçlar olarak tanımlanır ve bu kapsamda ele alınır.