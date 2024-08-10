Instagram, son bir haftadır erişim sorunları yaşıyor. Kullanıcılar platformun ne zaman açılacağını merakla beklerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, Instagram'ın açılmasıyla ilgili olarak "Son düzlükteyiz" ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmelere devam ediyor. Son düzlükteyiz,” şeklinde konuşarak, sorunun çözümüne yaklaşıldığını duyurdu. Hükümetin kriz yönetimi ve Instagram ile yürütülen çalışmaların detayları merakla bekleniyor.