Son günlerde Instagram kullanıcıları arasında en çok merak edilen soru, "Instagram açıldı mı?" oldu. Sosyal medya platformu, sürekli yenilikler ve güncellemelerle dikkat çekerken, Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli büyük bir merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ VE GEREKÇESİ

Instagram'a erişim engeli 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirildi. Bugün itibarıyla yasağın 3. günü. Erişim yasağının nedeni, Instagram'ın “katalog suçlar” olarak tanımlanan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle uygulanan bir yaptırım. Bu suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara teşvik ve Atatürk'e hakaret gibi içerikler yer alıyor.

MAHKEME KARARI VE YASAĞIN SÜRECİ

Mahkeme kararının alınması için tanınan 48 saatlik yasal sürenin dolmasına rağmen, henüz resmi bir mahkeme kararı açıklanmamış ve Instagram'a erişim yasağı devam etmektedir. BTK yetkilileri, yasağın kaldırılmasının, Instagram'ın ilgili düzenlemelere uyum sağlamasıyla mümkün olacağını ifade ediyor. Bu süreçte, yasağın ne zaman kalkacağına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır ve Instagram'ın bu durumu nasıl ele alacağı merak edilmektedir.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Instagram'a erişim yasağının ne zaman kalkacağı hakkında şu an için kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Erişim engelinin kaldırılması, platformun "katalog suçlar" olarak tanımlanan düzenlemelere uyum göstermesiyle mümkün olacak. Instagram’ın yasağı kaldırmak için gerekli adımları ne zaman atacağı ve BTK'nın bu konudaki yeni açıklamaları doğrultusunda erişimin ne zaman açılacağı netlik kazanacaktır.