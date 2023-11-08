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Halk arasında uykusuzluk olarak bilinen insomnia, birçok kişinin uykusuz gecelerinin arkasındaki yaygın sorundur. Peki, insomnia nedir ve nasıl başa çıkılır? İşte detaylar.

İnsomnia (Uykusuzluk) Nedir?

İnsomnia, kişinin uykuya dalmasını ve uykusunu devam ettirmesini zorlaştıran bir uyku bozukluğudur. Bu sorun uykuya dalmayı engelleyebilir, erken uyanmaya veya uykunun bölünmesine neden olabilir.

Uykusuzluğa Neden Olan Etkiler

Uykusuzluğa yol açan bir dizi etken bulunmaktadır. Bunlar arasında hastalıklar, ilaç kullanımı, duygusal rahatsızlıklar, gürültü, ışık, stres ve daha fazlası yer almaktadır. Kronik uykusuzluğu olan kişilerin doktora başvurmaları önerilmektedir.

Uykusuzluğun Belirtileri

Uykusuzluk, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Bunlar arasında gün içinde uyuklama hali, yorgunluk, sinirlilik, konsantrasyon eksikliği, hafıza sorunları ve anksiyete yer almaktadır.

Uykusuzluğun Tedavi Yöntemleri

Uykusuzluğun tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Psikofizyolojik uykusuzluk, stres kaynaklı olabilir ve yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlarla tedavi edilebilir. Kronik uykusuzluk, altta yatan sağlık sorunlarının tedavisini gerektirebilir ve psikolojik değerlendirmeyi içerebilir. Akut uykusuzluk ise gevşeme egzersizleri ve uyku kısıtlamaları gibi yöntemlerle tedavi edilebilir.