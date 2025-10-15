Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yayımladığı verilerinde, yüzde 25 oranında arttığını açıkladı. Aylık bazda ise yüzde 0,9 azalma kaydettiği belirtildi.

TÜİK Verileri Paylaştı

Konuya ilişkin açıklama TÜİK tarafından geldi. TÜİK, açıklamasında ağustos ayında inşaat üretim endeksi verilerini paylaştı.

Endeks ağustos ayında yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti. Aylık bazda yüzde 0,9 azalma görüldü.

Geçen Yıla Göre Yükseldi

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Endeksin ağustos ayında bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 gerileme kaydettiği belirtildi. Bina dışı yapıların inşaatında da yüzde 1,5 artış gösterdiği ifade edildi.