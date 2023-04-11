Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı. Veri aylık artış seviyesinin iki yıldır sürdüğünü gösterdi.

TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,43 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,20 azaldı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,52, işçilik endeksi yüzde 103,99 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 73,73 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA ARTIŞ YILLIK YÜZDE 67,94

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 arttı. Haber Merkezi