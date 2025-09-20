İnşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düşen işçiden acı haber geldi.

Uşak'ta inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düştüğü öğrenilen kişinin öldüğü bildirildi. Acı olay, Ünalan Mahallesi Müjde Sokak'ta bulunan bir inşaatta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, inşaatta hareketsiz yatan birini gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince uygulanan tespitte ise kişinin 34 yaşındaki Kamil Ersoysal olduğu bildirildi. Polis ekiplerince Kamil Ersoysal'ın inşaat halindeki apartmanın dördüncü katından düştüğü belirlendi.

Olayın nasıl yaşandığına ilişkin polis ekiplerince çalışma sürdürüldü. Ersoysal'ın cenazesi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.