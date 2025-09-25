Yapımı devam eden bir çarşı inşaatında gerçekleşen göçük, bir işçi hayatını kaybetti.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, yapımı süren bir çarşı inşaatında gerçekleşen göçük, bir işçinin yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Olay, Turgut Temelli Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Olayda Süleyman Karataş (43) göçük altında kalırken, bölgeye UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altındaki işçi ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.