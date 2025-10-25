Yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çalışan bir işçi, dengesini yitirerek düşmesinin ardından yaralandı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yapımı süren şehir hastanesi inşaatında bugün öğle saatlerinde bir iş kazası gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında inşaat alanında gerçekleşti. İnşaat alanında çalışan bir işçi, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini yitirerek kazılan çukura düştü. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, yaralı işçiyi bulundukları yerden çıkararak hastaneye götürdü.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ileri tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.