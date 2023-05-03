DSİ tarafından yürütülen KurtağılKöyü taşkın koruma çalışmaları devam ediyor.

123. Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan Yozgat ili Çekerek ilçesine bağlı KurtağılKöyü taşkın koruma inşaatı çalışmaları yerinde kontrol edildi.

TAŞKIN KORUMALAR NEDEN YAPILIR?

Taşkın koruma ise şu nedenlerle yapılıyor; “Taşkın koruma inşaatları taşkın veya sel kontrolünü sağlamak amacıyla yapılıyor. Taşkın koruma yapıları sel sularının veya yüksek su seviyelerinin zararlı etkilerini azaltmak veya önlemek için kullanılan yöntemlerden oluşur. Seller, genellikle hava durumunun etkisiyle oluşan ya da insan etkisi ile oluşan ve bir araziyi sular altında bırakan bir afet türüdür. Yönetimler ve insanlar, Bu afet sonucu oluşabilecek her türlü kaybı, taşkın kontrol yöntemleri geliştirerek sınırlı tutmaya çalışır. Bu kayıplar; yerleşim yerleri, insanlar, mülkler, topraklar ve diğer canlı yaşam olabilir. Önlemler arasında barajlar, setler, yapay akarsu kolları, drenaj kanalları inşa etmek yer alabilir. İnsanlar ayrıca taşkınların sık olduğu taşkın yataklarından uzakta yerleşim kurarlar.” Alpaslan Demir