FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler, EURO 2024 son 16 turu İngiltere-Slovakya maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanacak kritik maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve ekibi, EURO 2024'te üçüncü maçlarına atanmış bulunuyor. İngiltere-Slovakya karşılaşması, 30 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Almanya'nın Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da gerçekleşecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz üstlenecek. Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR süpervizörü, Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik ise rezerv yardımcı hakem olarak sahada bulunacak.

Halil Umut Meler, EURO 2024'te daha önce Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya maçlarını da başarıyla yönetmişti.